L’ultimo saluto ad Antonello Fassari | ecco quando ci saranno i funerali a Roma e dove orario e data

quando avrà luogo L’ultimo saluto ad Antonello Fassari dopo la scomparsa dell’attore e regista nella giornata di sabato 5 aprile 2025? ecco quando ci saranno i funerali a Roma e dove verrà celebrata la Santa Messa funebre.Ultimo saluto ad Antonello Fassari: la data del funeraleL’ultimo saluto ad Antonello Fassari è stato fissato per martedì 8 aprile 2025. I funerali avranno luogo a Roma presso la Chiesa degli artisti intorno alle ore 11.00. L’attore scomparso a soli 72 anni per un male incurabile avrà così modo di essere salutato dalla folla di amici e conoscenti, ma anche da tutti i suoi fan che da ieri, sui social non smettono di postare le sue battute più iconiche e i personaggi che lo hanno reso celebre.La notizia delle esequie è stata confermata dalla produzione Publispei che ha in lavorazione la nuova serie dei Cesaroni, di cui Fassari è stato uno dei personaggi più amati. Superguidatv.it - L’ultimo saluto ad Antonello Fassari: ecco quando ci saranno i funerali a Roma e dove, orario e data Leggi su Superguidatv.it avrà luogoaddopo la scomparsa dell’attore e regista nella giornata di sabato 5 aprile 2025?civerrà celebrata la Santa Messa funebre.Ultimoad: ladel funeraleadè stato fissato per martedì 8 aprile 2025. Iavranno luogo apresso la Chiesa degli artisti intorno alle ore 11.00. L’attore scomparso a soli 72 anni per un male incurabile avrà così modo di essere salutato dalla folla di amici e conoscenti, ma anche da tutti i suoi fan che da ieri, sui social non smettono di postare le sue battute più iconiche e i personaggi che lo hanno reso celebre.La notizia delle esequie è stata confermata dalla produzione Publispei che ha in lavorazione la nuova serie dei Cesaroni, di cuiè stato uno dei personaggi più amati.

