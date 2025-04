Anteprima24.it - L’ultimo saluto ad Adele, un vulcano di idee. Il parroco: “Portate avanti i suoi sogni”

Tempo di lettura: 2 minutiLe parole pronunciate dal pulpito da don Mimmo Parlavecchia sono risuonate forti e chiare nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli nel quartiere Pietà.“”: così, rivolgendosi direttamente alla mamma, al papà e alla sorella, il, durante la messa funebre per, ha voluto infondere loro coraggio e, nel contempo, ricordare la figura e le doti di una donna di 33 anni che ha lasciato i tanti che le volevano bene, non solo le sue persone più care, mettendo in atto un gesto estremo nella sua casa di Benevento.In una chiesa molto gremita perad, ilnon si è nascosto dietro un dito e dal pulpito si è chiesto, come tutti del resto, “perché l’ha fatto?”. Una domanda angosciosa ed angosciante alla quale però non è possibile dare una risposta e lo stessoha voluto sottolineare come rispetto a questo quesito è preferibile il silenzio rispetto ad un momento di crisi nella vita diin cui ha prevalso lo sconforto.