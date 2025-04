Piperspettacoloitaliano.it - L’ultima scena di Antonello Fassari nei Cesaroni: l’addio di Cesare con Pamela e Matilde

è andato via troppo presto. Non possiamo dimenticare il suo iconico personaggio diche con la sua esclamazione “Che Amarezza” ha fatto divertire tante generazioni che si sono appassionate alla popolare fiction di Canale 5. L’attore aveva accettato di partecipare alla settima stagione ed è stato uno dei pochi a credere al ritorno della serie tv. Soltanto la malattia ha fermato il mitico. E il destino ha voluto chedineifosse proprio con la sua famiglia. La ricordate ?dineiNelpuntata dei6,accetta la gravidanza di sua figlia sedicenne, dopo le incomprensioni iniziali.si abbracciano e si dirigono verso la cucina di casa, proprio come unadi addio.