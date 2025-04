Luciano Darderi vince l’ATP 250 di Marrakech | quante posizioni nel ranking e soldi guadagna

Leggi su Sportface.it

Un’altra domenica da ricordare per il tennis italiano, che dopo Flavio Cobolli a Bucarest festeggia anche. Come avvenuto in Romania, anche sulla terra rossa del Marocco arriva una vittoria ai danni della prima testa di serie del tabellone, in questo caso l’olandese Tallon Griekspoor. Finisce 7-6(3) 7-6(3) in favore dell’azzurro, che si assicura il secondo titolo della sua carriera in un periodo ricco di soddisfazioni, dato che la scorsa settimana si era spinto fino alla finale nel ricco Challenger di Napoli, perdendo dal ceco Kopriva. Il trofeo resta in Italia, dato che lo scorso anno si era imposto Matteo Berrettini.France, Lyon, le 22/05/2024. Match dedans le cadre du tournoi Open de Lyon ATP 250. Victoire de l’iTalien en 2 sets. Photographie de Antoine Merlet.