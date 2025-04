Oasport.it - Luciano Darderi vince a Marrakech: “Ultimo mese difficile, ho lottato tutti i giorni per questo momento”

Leggi su Oasport.it

ha vinto il torneo ATP 250 di, sconfiggendo l’olandese Tallon Griekspoor nell’equilibratissima finale andata in scena sulla terra rossa della località marocchina. Il tennista italiano si è imposto in due set, dettando sempre legge al tie-break e conquistando così il suo secondo titolo sul circuito maggiore.Prestazione di grande carattere da parte del nostro portacolori, che dopo la finale persa settimana scorsa al Challenger di Napoli ha confezionato un’impeccabile cavalcata sul mattone tritato africano ed è tornato nella top-50 del ranking ATP (sarà numero 48 del mondo con 1.154 punti all’attivo).ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’atto conclusivo vinto contro un rivale particolarmente quotato: “per me, ma hoper undel genere.