Oasport.it - Luciano Darderi scala il ranking ATP con la vittoria a Marrakech: sette italiani in top-50!

ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor e ha conquistato il torneo ATP 250 di, mettendo così le mani sul suo secondo titolo in carriera nel circuito maggiore. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4), riuscendo a prevalere nei due tie-break di un incontro estremamente equilibrato contro un avversario particolarmente quotato.Il 23enne si è reso protagonista di un’impeccabile settimana sulla terra rossa della località marocchina e si è imposto in maniera nitida, succedendo nell’albo d’oro a Matteo Berrettini. Il momento è decisamente positivo per il nostro portacolori, che dopo la finale persa al Challenger di Napoli e l’affermazione odierna può guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti agonistici.Il risultato conseguito sul mattone tritato africano ha permesso adi compiere un bel balzo in avanti nelATP: nove posizioni guadagnate e 48mo posto nella classifica mondiale con 1.