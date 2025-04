Oasport.it - Luciano Darderi conquista il titolo a Marrakech! Griekspoor battuto in finale

completa la giornata italiana di lusso, inaugurata da Flavio Cobolli, nella prima domenica tennistica di aprile. Suo ildell’ATP 250 di, dopo aver sconfitto inper 7-6(3) 7-6(3) l’olandese Tallon, testa di serie numero 1 del torneo marocchino. Seconda vittoria a livello ATP per il nativo di Villa Gesell, che sale al 48° posto del ranking mondiale e fa sì che siano 7 gli italiani nella top 100. Secondo successo di fila in chiave Italia a, dove nel 2024 aveva alzato le braccia al cielo Matteo Berrettini.I primi due game scorrono via tranquilli, ma nel terzocon un doppio fallo finisce sotto 0-30, salvo poi colpire di servizio e dritto in particolare per salvarsi. Ancheha qualche grattacapo nel quarto gioco, poi tutto diventa relativamente tranquillo anche se senza realmente placarsi, almeno fino al 4-4.