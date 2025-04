Liberoquotidiano.it - "L'ora più buia", la storia raccontata come meglio non si poteva

L'ORA PIÚIris ore 21.15. Con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas e Lily James. Regia di Joe Wright. Produzione Gran Bretagna 2017. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA Nel 1940 la Germania nazista di Hitler ha ormai invaso l'Europa. L'Inghilterra resiste, ma la sua capitolazione sembra affare di poche settimane. Winston Churchill, da poco eletto primo ministro, è davanti a un bivio. Trattare col nemico oppure proseguire la guerra a oltranza. Churchill tasta il polso per le strade al popolo inglese. La nazione vuole battersi. E Churchill sceglie di essere per cinque anni il capo della cittadella assediata. PERCHÈ VEDERLO Perché uno dei momenti fatidici dellaè raccontatonon si. Joe Wright non si perde nelle masturbazioni visive che hanno caratterizzato il suo recente "M il figlio del secolo".