Ilgiorno.it - Lombardia riciclona: dai pannelli solari a computer e frigoriferi, è la prima regione d’Italia per lo smaltimento di rifiuti elettronici

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 aprile 2025 – Lasi conferma anche nel 2024 laitaliana più virtuosa in termini di raccolta deielettrici ed. Lo scorso anno i volumi di raccolta complessivi hanno registrato un incremento del 7,8% (+ 4.917 tonnellate) rispetto al 2023, portando il quantitativo totale di materiale conferito a quota 67.577 tonnellate. L'incremento medio nazionale è invece del 2,5%. A scattare questa fotografia è il rapporto regionale realizzato dal Centro di Coordinamento Raee, da cui emerge inoltre ilto di Como in termini di raccolta pro-capite, con un incremento del 7,9% che colloca la provincia tra le prime venti in Italia. Nel 2024 l'Italia ha riciclato 360mila tonnellate di, con un incremento del 2,5% rispetto al 2023. Modello internazionale "La– ha sottolineato l'assessore all'Ambiente e Clima diGiorgio Maione – si confermain Italia per raccolta diRaee.