Lomazzo cade in bicicletta nel Parco del Lura | ferito un uomo di 69 anni

Lomazzo, 6 aprile 2025 – È caduto dalla bicicletta durante un’escursione all’interno del Parco del Lura nella zona di Lomazzo, in corrispondenza dell’accesso di via per Bissago, oggi pochi minuti prima di mezzogiorno. L’uomo, 69 anni, si è procurato ferite al volto e alla spalla, che gli hanno subito reso impossibile proseguire, obbligandolo a dover chiamare i soccorsi. E’ stato raggiunto, in un tratto impervio del Parco, da due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, che hanno assistito il 118 mentre il ferito veniva stabilizzato e portato verso l’ambulanza, invita da Lentate sul Seveso. Il ciclista è stato quindi stabilizzato e trasportato in codice giallo in ospedale, con una sospetta frattura, che dovrà ora essere valutata in pronto soccorso per capire se dimetterlo o se sarà necessario un ricovero. Ilgiorno.it - Lomazzo, cade in bicicletta nel Parco del Lura: ferito un uomo di 69 anni Leggi su Ilgiorno.it , 6 aprile 2025 – È caduto dalladurante un’escursione all’interno deldelnella zona di, in corrispondenza dell’accesso di via per Bissago, oggi pochi minuti prima di mezzogiorno. L’, 69, si è procurato ferite al volto e alla spalla, che gli hanno subito reso impossibile proseguire, obbligandolo a dover chiamare i soccorsi. E’ stato raggiunto, in un tratto impervio del, da due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di, che hanno assistito il 118 mentre ilveniva stabilizzato e portato verso l’ambulanza, invita da Lentate sul Seveso. Il ciclista è stato quindi stabilizzato e trasportato in codice giallo in ospedale, con una sospetta frattura, che dovrà ora essere valutata in pronto soccorso per capire se dimetterlo o se sarà necessario un ricovero.

