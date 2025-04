Lo studente ghanese morto in ospedale per una Tac sbagliata | aveva la milza spappolata dopo la caduta in monopattino

studente ghanese dell’Università di Cassino, stava troppo male e dall’ospedale non se n’è mai andato. È morto lì poche ore più tardi, per la disperazione della famiglia e degli amici. E ora dall’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino dovranno arrivare spiegazioni su quel clamoroso errore. A riportare la drammatica storia questa mattina è Repubblica. Venerdì 4 aprile, tarda sera. Tornando verso casa – Balfour viveva a Cassino con altri ragazzi – il giovane studente di Economia e Management cade dal monopattino, per cause ancora da accertare. Quel che è certo è che arriva in ospedale in ambulanza. Leggi su Open.online È arrivato in pronto soccorso lamentando forti dolori all’addome e al torace. L’hanno visitato, gli hanno fatto qualche esame e poi l’hanno dimesso: «Può tornare a casa». Ma lui, Charles Balfour, 24ennedell’Università di Cassino, stava troppo male e dall’non se n’è mai andato. Èlì poche ore più tardi, per la disperazione della famiglia e degli amici. E ora dall’“Santa Scolastica” di Cassino dovranno arrivare spiegazioni su quel clamoroso errore. A riportare la drammatica storia questa mattina è Repubblica. Venerdì 4 aprile, tarda sera. Tornando verso casa – Balfour viveva a Cassino con altri ragazzi – il giovanedi Economia e Management cade dal, per cause ancora da accertare. Quel che è certo è che arriva inin ambulanza.

Lo studente ghanese morto in ospedale per una Tac sbagliata: aveva la milza spappolata dopo la caduta in monopattino. Charles Yeboah Baffou, chi era lo studente di 24 anni dell'Università di Cassino morto dopo una caduta con il. Morto dopo l'operazione: sequestrata la cartella clinica del 24enne Charles Balfour. Cassino, studente cade col monopattino e muore dopo due accessi al Pronto soccorso: aperta un’inchiesta. Tropea, per i medici può tornare a casa: muore 46enne ghanese. Flixbus si schianta in A1: urto contro il guardrail. Morto un 19enne, sei feriti: "Scene di panico: terribile". Ne parlano su altre fonti

Charles Yeboah Baffou, chi era lo studente di 24 anni dell'Università di Cassino morto dopo una caduta con il monopattino - È Charles Yeboah Baffou, 24enne studente universitario internazionale originario del Ghana, il ragazzo morto nella notte a Cassino, probabilmente dopo la caduta da ... (msn.com)

Lo studente ghanese morto in ospedale per una Tac sbagliata: aveva la milza spappolata dopo la caduta in monopattino - Charles Balfour, 24 anni, studiava Economia all'Università di Cassino. Inutile la corsa in sala operatoria dopo ore di agonia al pronto soccorso L'articolo Lo studente ghanese morto in ospedale per un ... (msn.com)

Cassino, cade dal monopattino e si spappola milza e reni Dimesso dai medici muore a 24 anni - La vittima è uno studente ghanese. Malgrado i dolori all’addome, non gli è stata fatta la Tac. Aveva una forte emorragia interna. E’ rimasto per ... (repubblica.it)