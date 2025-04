It.insideover.com - Lo sport Usa ha un nuovo idolo: Aleksandr Ovechkin il russo, il re dell’hockey

Gliivi americani hanno unidol. Si chiama, ha 39 anni, è unnativo di Mosca, gioca da ala sinistra nei Washington Capitals, la squadra di hockey su ghiaccio della capitale Usa, e ieri ha compiuto un’impresa che sembrava impossibile: con 894 gol segnati in campionato (gioca negli Usa dal 2005, dopo aver esordito nella Dinamo Mosca) ha eguagliato il record di Wayne Gretzky, detto “The Great One”, lo stratosferico giocatore canadese, tuttora ritenuto il migliore di tutti i tempi, ritiratosi qualche anno prima dicomparisse sulla scena, uno che all’età di 10 anni riuscì a segnare 378 gol in una sola stagione del campionato scolastico, uno dei 60 record (pardon, da oggi 59) che ancora detiene. A rendere ancora più gustosa tutta la storia c’è anche un singolare collegamento: se, Gretzky aveva antenati bielorussi, dell’epoca in cui la città Bielorussa di Grodno apparteneva all’impero zarista.