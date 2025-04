Lo speciale Marvel su The Punisher verrà scritto dallo stesso Jon Bernthal l’attore che interpreta il punitore

Bernthal non solo interpreterà Frank Castle in uno speciale di Punisher su Disney+, ma ne scriverà anche la storia. Uno dei tanti aspetti amati dai fan di Daredevil: Born Again è vedere Bernthal riprendere il suo ruolo di The Punisher. I Marvel Studios sembrano essere soddisfatti della performance di Bernthal, visto che lo studio sta lavorando con l'attore per creare un "Marvel's Special Presentation" sul punitore. Come quello dedicato a Warewolf by Night, per intenderci. Al momento dell'annuncio, si diceva che Bernthal avrebbe scritto la sceneggiatura con il regista di We Own This City – Potere e corruzione Reinaldo Marcus Green, che dirigerà anche lo speciale. Bernthal ha ora raccontato come quei primi colloqui si siano trasformati nella realizzazione del progetto. Collider ha parlato con Jon Bernthal al CinemaCon, dove gli è stato chiesto della presentazione speciale di The Punisher della Marvel.

