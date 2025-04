Laprimapagina.it - Lizzano. Tragico incidente sulla Provinciale 110: quattro giovanissimi perdono la vita

Una tragedia ha colpito la comunità die Faggiano, nel Tarantino, con la morte digiovani in unstradale avvenuto la notte scorsa110. Due ragazzi di 23 e 19 anni, insieme a due ragazze minorenni, hanno perso lain unschianto. Viaggiavano su una Fiat Idea che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, ribaltandosi e finendo contro un albero all’uscita di una curva, nei pressi della centrale Enel di.I soccorsi sono stati allertati intorno alle 2.30 del mattino, grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti che sono passati sul luogo dell’. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia stradale. Purtroppo, quando i soccorritori sono giunti, per igiovani non c’era più nulla da fare.