Livorno promosso in serie C tutti i festeggiamenti | dalla gioia al Matteini al tripudio in città FOTO e VIDEO

Livorno, grazie all'1-1 sul campo del Terranuova Traiana, ha raggiunto la promozione in serie C. Un attesa lunga quattro anni, quella del ritorno tra i professionisti, che adesso è finalmente giunta al termine. Via libera quindi ai festeggiamenti con i. Livornotoday.it - Livorno promosso in serie C, tutti i festeggiamenti: dalla gioia al Matteini al tripudio in città. FOTO e VIDEO Leggi su Livornotoday.it La festa può finalmente avere inizio. Il, grazie all'1-1 sul campo del Terranuova Traiana, ha raggiunto la promozione inC. Un attesa lunga quattro anni, quella del ritorno tra i professionisti, che adesso è finalmente giunta al termine. Via libera quindi aicon i.

Livorno in Serie C. L'incubo è finito - Poche parole per descrivere una stagione perfetta. Una favola meravigliosa scritta da una squadra, una dirigenza e tifosi perfetti. (msn.com)

Terranuova Traiana-Livorno 1-1, amaranto in Serie C! - Primo tempo dominante dell'Inter che va avanti di due gol (Darmian e Thuram), poi il crollo nella ripresa per il pareggio del Parma che rimonta con Bernabè e Ondrejka. Conte ha una chance Per la ... (msn.com)

Il Livorno festeggia il ritorno in C - Con quattro giornate di anticipo gli amaranto sono matematicamente promossi. La città pronta ad accogliere la squdra allo stadio comunale ... (rainews.it)