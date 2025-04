Liverpool sconfitto 3-2 dal Fulham si sentono già la Premier in tasca

Liverpool vede la linea del traguardo ma contro il Fulham le gambe hanno tremato. Così come è successo già tre volte nelle ultime quattro partite. Il Fulham ha battuto 3-2 il Liverpool, ma la migliore squadra del torneo a Craven Cottage non si è affatto vista. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Il Telegraph commenta così a caldo la prestazione degli uomini di Slot:“Alcune delle certezze della stagione del Liverpool, ad esempio il solido Virgil van Dijk o il decisivo Mohamed Salah, non sembrano più garantite. Salah è ormai a sette partite senza gol su azione. Questa è la cattiva notizia per il Liverpool, quindi. La buona notizia è che questo scivolone è arrivato così tardi nella stagione che sarà quasi certamente irrilevante: il distacco dall’Arsenal, secondo in classifica, è di 11 punti. Ilnapolista.it - Liverpool sconfitto 3-2 dal Fulham, si sentono già la Premier in tasca Leggi su Ilnapolista.it Ilvede la linea del traguardo ma contro ille gambe hanno tremato. Così come è successo già tre volte nelle ultime quattro partite. Ilha battuto 3-2 il, ma la migliore squadra del torneo a Craven Cottage non si è affatto vista. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Il Telegraph commenta così a caldo la prestazione degli uomini di Slot:“Alcune delle certezze della stagione del, ad esempio il solido Virgil van Dijk o il decisivo Mohamed Salah, non sembrano più garantite. Salah è ormai a sette partite senza gol su azione. Questa è la cattiva notizia per il, quindi. La buona notizia è che questo scivolone è arrivato così tardi nella stagione che sarà quasi certamente irrilevante: il distacco dall’Arsenal, secondo in classifica, è di 11 punti.

