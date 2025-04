LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

DIRETTA LIVE16.55 Andrea Adamo chiude terzo nel Gran Premio di MX2, vittoria invece per de Wolf.16.52 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di gara-2 di MXGP.14.55 Appuntamento alle ore 17.00 per gara-2!14.54 Lucas Coenen corre un grave rischio ma riesce a vincere per la prima volta in carriera una gara di MXGP, secondo Coldenhoff. Terzo un grandissimo Andrea Bonacorsi che porta alti i colori italiani. Gajser anonimo solo quinto, quarto Febvre. Renaux diciassettesimo e Herlings ventesimo. Seewer dopo una bella partenza crolla quindicesimo con l'unica Ducati in gara.14.52 Ecco l'ordine di arrivo di gara-1:1 96 Coenen, Lucas BEL KTM 35:05.844 18 1:46.928 1 1:51.964 1:49.950 2:00.429 0:29.181 0:28.978 0:28.457 0:25.348 Finish2 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:09.

