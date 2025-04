Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Gifting in testa, Gajser prova la rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5- Herlings molla fisicamente, superato da. Prima posizione per lo svedese.4- Crolla Seewer come nella prima gara, Bonacorsi sale ottavo.3- Bonacorsi si trova già in nona posizione.sale al quarto posto.2- Herlings non è in forma, servirà un miracolo per rimanere nelle prime posizioni.2- Bonacorsi undicesimo, male Coenen solo diciassettesimo.1-si trova in sesta posizione.1- Herlings spunta in prima posizione seguito dalla Ducati di Seewer.PARTE GARA-2!17.08 Tutto pronto per il via di gara-2.17.04 Ricordiamo Herlings recupero, ma completamente fuori forma.16.59 Gara-1 diè stata vinta da un grande Lucas Coenen. In ombra invece Timsolo quinto.16.55 Andrea Adamo chiude terzo nel Gran Premio di MX2, vittoria invece per de Wolf.