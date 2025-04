LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA | Febvre vince gara-2 e il Gran Premio!

DIRETTA LIVE17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE!17.49 Classifica generale: Gajser 215, Febvre 181, Coldenhoff 156 e Coenen 141.17.48 Febvre vince il GP con una Grandissima gara-2, Gajser ci prova ma si accontenta della seconda piazza. Coldenhoff cinico conquista il secondo gradino del podio in generale. Bonacorsi chiude quinto dopo una brutta partenza. Terrificante caduta per Lucas Coenen per fortuna senza conseguenze gravi.17.47 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2:1 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:44.682 18 1:47.328 2 1:50.246 1:50.157 1:49.675 0:27.444 0:29.422 0:28.352 0:25.028 Finish2 243 Gajser, Tim SLO HON 34:45.295 18 0:00.613 0:00.613 1:47.200 2 1:48.869 1:49.434 1:50.634 0:27.048 0:29.043 0:27.978 0:24.800 Finish3 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:27. Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre vince gara-2 e il Gran Premio! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!17.49 Classifica generale: Gajser 215,181, Coldenhoff 156 e Coenen 141.17.48il GP con unadissima-2, Gajser ci prova ma si accontenta della seconda piazza. Coldenhoff cinico conquista il secondo gradino del podio in generale. Bonacorsi chiude quinto dopo una brutta partenza. Terrificante caduta per Lucas Coenen per fortuna senza conseguenze gravi.17.47 Ecco l’ordine di arrivo di-2:1 3, Romain FRA KAW 34:44.682 18 1:47.328 2 1:50.246 1:50.157 1:49.675 0:27.444 0:29.422 0:28.352 0:25.028 Finish2 243 Gajser, Tim SLO HON 34:45.295 18 0:00.613 0:00.613 1:47.200 2 1:48.869 1:49.434 1:50.634 0:27.048 0:29.043 0:27.978 0:24.800 Finish3 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:27.

GP of SARDEGNA 2025 – RIOLA SARDO – Results and points!. WORLDWIDE TV COVERAGE – JOIN US FOR THE MXGP OF SARDEGNA!. MXGP 2025 #4 - Tutti gli orari del GP di Sardegna. MXGP of Sardegna: Kay De Wolf e Jorge Prado in gara 2. MXGP di Sardegna: orari TV. Mondiale MXGP e MX2 2023: quando inizia, calendario, piloti favoriti, dove vederla in tv e live streaming su discovery +. Ne parlano su altre fonti

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli con la Ducati! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Sardegna 2025, torna Herlings. (oasport.it)

Motocross oggi in tv, GP Sardegna 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming - A Riola Sardo si concluderà oggi, domenica 6 aprile, il GP di Sardegna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quarta tappa della ... (oasport.it)

MXGP 2025, Sardegna: le gare in diretta web - Mondiale Motocross - Si disputa oggi in Sardegna il quarto round della stagione 2025, la prima delle due tappe italiane. Ieri, nella manche di qualifica, se ne sono viste delle belle e i nostri beniam ... (insella.it)