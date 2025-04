LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA | Febvre in testa Gajser prova la rimonta

DIRETTA LIVE12- Febvre e Gajser si trovano ad un distacco di 1.5 secondi.11- Bonacorsi passa in sesta posizione, ora ci sono 9 secondi da Vlaanderen e Gifting.10- Bonacorsi si appresta a superare Herlings per la sesta piazza.9- Febvre si mette al comando, superato Gifting.8- Errore di Lucas Coenen che cade, crolla in fondo alla classifica.7- Bonacorsi sale al settimo posto, errore di Horgmo.6- Ecco i primi 10 al momento:1 517 Gifting, Isak SWE YAM 10:56.995 5 1:47.338 2 1:51.259 1:48.902 1:47.550 0:27.034 Inter 12 3 Febvre, Romain FRA KAW 10:59.325 5 0:02.835 0:02.835 1:47.328 2 1:51.363 1:49.952 1:47.591 0:27.539 Inter 13 243 Gajser, Tim SLO HON 11:00.435 5 0:04.110 0:01.275 1:47.200 2 1:51.911 1:49.226 1:47.372 0:27.704 Inter 14 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 11:01. Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre in testa, Gajser prova la rimonta Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-si trovano ad un distacco di 1.5 secondi.11- Bonacorsi passa in sesta posizione, ora ci sono 9 secondi da Vlaanderen e Gifting.10- Bonacorsi si appresta a superare Herlings per la sesta piazza.9-si mette al comando, superato Gifting.8- Errore di Lucas Coenen che cade, crolla in fondo alla classifica.7- Bonacorsi sale al settimo posto, errore di Horgmo.6- Ecco i primi 10 al momento:1 517 Gifting, Isak SWE YAM 10:56.995 5 1:47.338 2 1:51.259 1:48.902 1:47.550 0:27.034 Inter 12 3, Romain FRA KAW 10:59.325 5 0:02.835 0:02.835 1:47.328 2 1:51.363 1:49.952 1:47.591 0:27.539 Inter 13 243, Tim SLO HON 11:00.435 5 0:04.110 0:01.275 1:47.200 2 1:51.911 1:49.226 1:47.372 0:27.704 Inter 14 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 11:01.

GP of SARDEGNA 2025 – RIOLA SARDO – Results and points!. WORLDWIDE TV COVERAGE – JOIN US FOR THE MXGP OF SARDEGNA!. MXGP 2025 #4 - Tutti gli orari del GP di Sardegna. MXGP of Sardegna: Kay De Wolf e Jorge Prado in gara 2. MXGP di Sardegna: orari TV. Mondiale MXGP e MX2 2023: quando inizia, calendario, piloti favoriti, dove vederla in tv e live streaming su discovery +. Ne parlano su altre fonti

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli con la Ducati! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Sardegna 2025, torna Herlings. (oasport.it)

Motocross oggi in tv, GP Sardegna 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming - A Riola Sardo si concluderà oggi, domenica 6 aprile, il GP di Sardegna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quarta tappa della ... (oasport.it)

MXGP 2025, Sardegna: le gare in diretta web - Mondiale Motocross - Si disputa oggi in Sardegna il quarto round della stagione 2025, la prima delle due tappe italiane. Ieri, nella manche di qualifica, se ne sono viste delle belle e i nostri beniam ... (insella.it)