Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Ace di Kurtagic.E’ IN!24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la.23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic.22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente.21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per.20-17 Finisce qui laal servizio di Cazaute.20-16 Ancora murone di Orro su Mingardi!19-16 Questa volta è Orro a murare Mingardi.18-16 Muro mostruoso di Mingardi su.18-15 Lunga la battuta di.18-14 Risponde al centro Kurtagic.17-14 Primo tempo di Nwakalor.17-13 Pallonetto spinto di.16-13 Nwakalor chiude uno scambio in cuiha difeso di tutto.16-12 Subito a segno Bajema.