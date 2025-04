Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-22, Egonu e compagne a un set dalla finale!

7-7 Cazaute stinge il colpo, brava Orro a smarcare la sua attaccante.6-7 Sette imprendibile di Nwakalor.6-6 Non passa il servizio di Herbots.5-6 Miracolo ad una mano di Ognjenovic, poi ci pensa Nwakalor in attacco.5-5 Colpo a scavalcare il muro di Cazaute.4-5 Ace di Ognjenovic.4-4 Mani-out di Antropova.4-3 Sylla sfonda sulle mani del muro di Ognjenovic.3-3perde il tempo e liscia completamente la palla.3-2 Errore in attacco di Herbots.2-2 Orro si mette in proprio.1-2 Cazuate non riesce a tenere l'attacco di Mingardi.1-1 Attacco profondo di Sylla da posto quattro.0-1 Il primo punto del parziale è di.18:38 6 punti nel parziale percon il 23% di efficienza, Antropova si è fermata a 4 con appena il 9% di efficienza.25-22 In rete il servizio di Mingardi.