Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-22, le lombarde si fanno rimontare e poi vincono il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:02ha riaperto il match grazie ad una solida Helena Cazaute, sia in attacco che in seconda linea. La differenza è però stata fatta in fase break con 8 muri e 1 ace.25-22 Il secondo set finisce con una bordata di Egonu.24-22 Ognjenovic si mette in proprio e annulla il primo.24-21 Egonu spediscea set-point.23-21 Egonu sblocca la situazione per.22-21 Mingardi riportaa -1.22-20 Daalderop in campo per Sylla.22-20 Fast di Carol,riapre il set.22-19 Ace di Antropova.22-17 Kurtagic si fa vedere anche in attacco.21-17 Muro a tetto di Antropova su Sylla.21-16 Doppio tocco di Sylla in caduta da muro.21-15 Parallela giocata solo di polso da Cazaute.20-15 Ancora a segno Nwakalor.20-14 Murone di Kurtagic su Antropova.