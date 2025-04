Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 16-14, è battaglia nel terzo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-15 Scappa il bagher di ricostruzione a Egonu.16-14 Egonu pianta un chiodo in parallela.15-14 Kurtagic si fa subito perdonare in attacco.14-14 Kurtagic sciupa una slash.14-13 Colpo di fino di Cazaute.13-13 Errore in battuta di Sylla.13-12 Primo tempo vincente di Danesi.12-11 Errore in attacco di Mingardi.11-11ha chiamato un challenge, c’è stato il tocco a muro di Egonu.12-11 Quarto tocco per, non passa l’attacco di Mingardi.11-11 Secondo punto consecutivo di Egonu, break recuperato.10-11 Questa volta Egonu passa da seconda linea.9-11 Muro di Nwakalor anche su Danesi.9-10 Muro di Nwakalor su Egonu, in difficoltà Paola in questa fase.8-9 Ancora errore in attacco di Egonu.8-8 Antropova a segno da seconda linea.8-7 Pallonetto millimetrico di Egonu.