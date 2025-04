LIVE Milano-Scandicci 0-1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | 16-25 Carol trascina le sue nel primo parziale!

DIRETTA LIVE3-2 Muro di Egonu su Mingardi.2-2 Questa volta non passa l'attacco di Carol su palla difficile.1-2 Ognjenovic forza il gioco per Carol.1-1 Lungo il servizio di Nwakalor.0-1 Si riparte con un pallonetto di Mingardi. Cazaute in campo al posto di Daalderop.17:31 Scandicci ha fatto la differenza nel primo parziale con il sistema di muro-difesa, sono stati addirittura 5 i muri delle toscane. Carol determinante con 4 stampatone e 5 punti complessivi.16-25 Mingardi approfitta di una slash e chiude il primo set.16-24 Ace di Nwakalor, ci sono 8 set-point per Scandicci.16-23 Muro di Carol su Daalderop.16-22 Diagonale nei quattro metri di Antropova.16-21 Konstantinidou in campo per il servizio.16-21 Ennesima bordata di Sylla da posto quattro.15-21 Nwakalor trova le mani del muro.

