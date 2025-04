LIVE Milano-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | 8-17 dominio di Antropova e compagne

DIRETTA LIVE11-18 Orro gioca in sovrapposto per Daalderop, l’olandese non sbaglia. Cazaute in campo.10-18 Errore di Egonu al servizio. Ribechi e Bajema in campo.10-17 Murone di Kurtagic su Mingardi.9-17 Errore in attacco di Antropova.8-17 Mingardi chiude uno scambio stupendo, Scandicci dominante.8-16 Ace di Antropova, Milano doppiata nel punteggio.8-15 Antropova risponde da posto due.8-14 Milano trova il primo break del match con Egonu.7-14 Danesi pianta un chiodo in primo tempo.6-14 Ace di Nwakalor.6-13 Carol mette giù una palla a filo rete.6-12 Esce l’attacco di Egonu, c’era stato un vistoso tocco in difesa di Nwakalor.6-11 Colpo a scavalcare il muro di Antropova.6-10 Primo tempo di Danesi.5-10 Muro di Antropova su Sylla, inizio mostruoso in questo fondamentale per Scandicci. Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 8-17, dominio di Antropova e compagne Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-18 Orro gioca in sovrapposto per Daalderop, l’olandese non sbaglia. Cazaute in campo.10-18 Errore di Egonu al servizio. Ribechi e Bajema in campo.10-17 Murone di Kurtagic su Mingardi.9-17 Errore in attacco di.8-17 Mingardi chiude uno scambio stupendo,dominante.8-16 Ace didoppiata nel punteggio.8-15risponde da posto due.8-14trova il primo break del match con Egonu.7-14 Danesi pianta un chiodo in primo tempo.6-14 Ace di Nwakalor.6-13 Carol mette giù una palla a filo rete.6-12 Esce l’attacco di Egonu, c’era stato un vistoso tocco in difesa di Nwakalor.6-11 Colpo a scavalcare il muro di.6-10 Primo tempo di Danesi.5-10 Muro disu Sylla, inizio mostruoso in questo fondamentale per

