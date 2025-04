Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: Si ritira Elisa Longo Borghini! L’azzurra coinvolta in uno sfortunato incidente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDALLE 10.0015.17 Nell’anche Noemi Ruegg (EF Education-Oatly).15.14 Lorena Wiebes invece è ripartita. L’olandese dista 5’30” dal gruppo di testa.15.12ABBANDONA LA CORSA! CHE SFORTUNA PER LA DUE VOLTE CAMPIONESSA DEL, NONCHÉ UNAFAVORITE ALLA VITTORIA FINALE QUEST’OGGI!15.10 Incredibile caduta!!! Diverse cicliste coinvolte, tra cui Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) e(UAE Team ADQ)!!15.08 Drappello7 corritrici che è ora nel tratto in pavé di Holleweg/Karel Martelstraat (2.4 km).15.05 Plotone inseguitore che si è totalmente ricompattato. 6’30” di ritardo dal gruppo7 fuggitive.15.03 100 km al traguardo finale di Oudenaarde!15.