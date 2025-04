Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: si ritira Elisa Longo Borghini! L’azzurra coinvolta in uno sfortunato incidente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDALLE 10.0015.36 Drappello di testa che si riduce così a 6 corritrici.15.34 Il pavé sta dando problemi alle atlete. Foratura per Romy Kasper (Human Powered Health).15.33 Distacco che si amplia nuovamente, 5’45” tra le 7 fuggitive e il plotone.15.32 Gruppofuggitive che attraversa ora il tratto in pavé di Paddestraat.15.31 Ancora caduta nel plotone!Anneke Dijkstra ((VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team). Intanto problema meccanico per Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike).15.28 Dopo la caduta disi aprono vari scenari, con diverse atlete che possono puntare alla vittoria finale.15.26 Recupera qualcosa il gruppo principale, 4’13” dal gruppetto di testa.15.23 Mancano 2.