Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: si forma immediatamente la fuga di giornata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDALLE 10.0013:52 35 km invece ci separano dal primo settore di pavè, ovvero quello di Doorn (1.6 km).13:49 150 km all’arrivo e vantaggiofuggitive che sale fino a toccare un minuto e 40 secondi.13:46 Arrivano altri due ritiri dopo le cadute iniziali. Alzano bandiera bianca la canadese Simone Boilard (Uno X – Mobility) e l’italiana Martina Alzini (Cofidis Women Team).13:43 Caduta per Puck Pieterse! L’olandese della Fenix – Deceuninck, tra le favorite di quest’oggi, risale prontamente in sella.13:41 Vantaggiofuggitive che si assesta per adesso sui 30 secondi.13:38 7 le protagoniste delladi. Si trattaolandesi Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team) e Britt De Grave (DC Group Pro Cycling Team),tedesche Franziska Braube (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Romy Kasper (Human Powered Health), della francese Alison Avoine (St Michel – Preference Home – Auber93 WE), della britannica April Tacey (Team Coop – Repsol) e dell’irlandese Aoife O’Brien (DAS – Hutchinson).