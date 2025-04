Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: quasi 3 minuti di margine per le fuggitive a 140 km dall’arrivo

14:02 14.3 in totale i chilometri di pavè che le atlete dovranno percorrere nel corso di questa edizione del.13:58 140 km all'arrivo con il gruppo che continua a perdere progressivamente terreno scivolando a duee mezzo dalle.13:55 Oltre 2di vantaggio per le 7 battistrada. Al comando troviamo il drappello compostoolandesi Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team) e Britt De Grave (DC Group Pro Cycling Team),tedesche Franziska Braube (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Romy Kasper (Human Powered Health), della francese Alison Avoine (St Michel – Preference Home – Auber93 WE), della britannica April Tacey (Team Coop – Repsol) e dell'irlandese Aoife O'Brien (DAS – Hutchinson).