LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA | iniziano le ultime ascese due corritrici al comando a 30 km dalla fine

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL Giro delle Fiandre DALLE 10.00

17.15 20 km alla fine, 17 corritrici al comando con 55" sul plotone.

17.13 Lotte Kopecky vuole il tris al Fiandre, ma occhio alla polacca Niewadoma e alla veterana Van der Breggen.

17.12 Si stacca e non poco il gruppo principale, che paga 50".

17.11 Diventano 17 le corritrici in fuga, i nomi più importanti: Katarzyna Niewadoma, Lotte Kopecky e Anna Van der Breggen.

17.08 Ora in testa un gruppetto di 8 cicliste, dove troviamo la nostra Letizia Paternoster. C'è anche Lotte Kopecky tra le fuggitive.

17.08 Si spezza il plotone, fase cruciale della corsa a 25 km dalla fine.

17.06 Ripreso il terzetto di testa, arranca Lorena Wiebes per la fatica. La vincitrice della Milano-Sanremo si stacca dal gruppo.

