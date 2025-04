Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: inizia la bagarre sui muri. 7 fuggitive con oltre 6? sul gruppo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDALLE 10.0015.12 ELISA LONGO BORGHINI ABBANDONA LA CORSA! CHE SFORTUNA PER LA DUE VOLTE CAMPIONESSA DEL, NONCHÉ UNAFAVORITE ALLA VITTORIA FINALE QUEST’OGGI!15.10 Incredibile caduta!!! Diverse cicliste coinvolte, tra cui Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) e l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)!!15.08 Drappello7 corritrici che è ora nel tratto in pavé di Holleweg/Karel Martelstraat (2.4 km).15.05 Plotone inseguitore che si è totalmente ricompattato. 6’30” di ritardo dal.15.03 100 km al traguardo finale di Oudenaarde!15.02 La prima parte del plotone principale affronta adesso L’Edelareberg, primo dei 12di giornata.14:59che scalano l’Edelareberg, muro di 1500 metri al 4% di pendenza media e punte all’8%.