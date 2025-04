LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA | 2 km al termine il quartetto si gioca la volata!

DIRETTA LIVE DEL Giro delle Fiandre DALLE 10.00

17.48 Seconda posizione per Katarzyna Niewadoma, terza una sorprendente Liane Lippert. Giù dal podio la francese Pauline Ferrand-Prévot.

17.46 È TRIS!!! LOTTE KOPECKY VINCE IN volata IL Giro delle Fiandre femminile 2025!!!

17.46 Risale Lotte Kopecky, è testa a testa con Liane Lippert!

17.46 Ci prova Lippert, molla Ferrand Prévort!

17.45 Parte Katarzyna Niewadoma, rintuzza subito Kopecky!

17.45 ULTIMO CHILOMETRO!

17.44 Quasi quattro ore e mezza di percorrenza, ricordiamo la sfortunata caduta di Elisa Longo Borghini che ne ha compromesso la prosecuzione della corsa.

17.43 2 km alla fine, ci siamo!

17.40 Lotte Kopecky va per il tris al Fiandre, sarebbe record.

17.38 5 km al traguardo, ricordiamo il gruppo di testa che si gioca la ventiduesima edizione del Giro delle Fiandre femminile: Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), Katarzyna Niewadoma (Canyon // SRAM zondacrypto), Liane Lippert (Movistar Team) e Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma Lease a Bike).

