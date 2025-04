LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA | 10 km al termine un quartetto prende margine!

DIRETTA LIVE DEL Giro delle Fiandre DALLE 10.00

17.33 8 km al termine, la favorita numero 1 è Lotte Kopecky, ma occhio, può succedere di tutto!

17.32 Il quartetto ha 23 secondi di vantaggio su un gruppetto di 7 corritrici, tra cui figura Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime).

17.30 Quattro ore e dieci percorse, 10 km alla fine del Giro delle Fiandre femminile 2025.

17.30 Ora tratto pianeggiante fino al traguardo di Oudenaarde.

17.27 Finisce l'ultimo muro del Giro delle Fiandre! Rimane il seguente quartetto al comando: Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), Katarzyna Niewadoma (Canyon // SRAM zondacrypto), Liane Lippert (Movistar Team) e Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma Lease a Bike).

17.26 Inizia il Paterberg, Niewadoma paga qualcosa, in spolvero invece Lotte Kopecky.

