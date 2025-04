Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2010.13 Non prende il via Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost).10.11 La temperatura non è altissima al via: 9 gradi, infatti i corridori sono tutti con l’abbigliamento invernale.10.08 Partenza ufficiale che avverrà alle 10.17.10.05 Concluse le operazioni al foglio firma, corridori che stanno partendo verso il chilometro zero.10.02 È il giorno della Ronde, la seconda classica monumento della stagione. I corridori si daranno battaglia per 269 chilometri che li porteranno da Brugge a Oudenaarde, nel mezzo ci saranno 16 muri da affrontare con tanto pavé per entrare nella storia di questo sport.10.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del