Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: tutti i migliori in testa alla corsa prima dell’Oude Kwaremont

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2015.51 Inizia l’Oude. Van Aert ha un paio di secondi di vantaggio15.50 Accelerazione di Wout Van Aert che prova a guadagnare qualcosa.15.48 20 chilometri all’arrivo.15.47 Attenzione perchè non sono così lontani Benoot, Jorgenson e Kung. I tre hanno un distacco di 20? ddella.15.46 Innessuno si assume la responsabilità di tirare l’andatura.15.46 Pogacar ne approfitta per fare un poco di stretching.15.45 Si rialzano Pogacar e Van der Poel. Ladellaè ora formata da cinque corridori.15.44 Pedersen, Van Aert e Stuyven sono a circa 5 secondi dal duo diche sembra aver rallentato15.44 Mancano circa 5 chilometri all’ultimo passaggio sull’Oude