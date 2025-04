Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: Pogacar, Van der Poel e Pedersen allungano, insegue Van Aert

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2015.39 Dietro Vanha attaccato avvicinandosi a. Con il belga della Visma è rimasto Jasper Stuyven (Lidl Trek)15.38 Se ne vanno in due!!e Van derguadagnano molto su.15.37 È un attacco vero e proprio dello sloveno che non è mai domo. Van derrimane a ruota, perde qualche metro15.37 Accelerazione di.15.37 Inizia l’Oude Kruisberg (2.5 km al 4.3%)15.36 Il terzetto di testa ha 5? di vantaggio sugli inseguitori15.36 Vanviene ripreso da Benoot, Jorgenson, Kung e Stuyven15.36 30 chilometri all’arrivo.15.35 Accelerazione di Vanche in solitaria prova a riportarsi sul terzetto di testa, lo segue Kung.15.34 Non si sono ancora rialzati i corridori del gruppo Visma che è ad appena 7? dal terzetto di testa.