Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: otto corridori in fuga, gruppo a 4?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2012.27 Ilrecupera qualcosina sui battistrada: ora il divario è segnalato a 3’45”.12.25 Riepiloghiamo i nomi degliall’attacco: Elmar Reinders (Jayco AlUla), Alessandro Romele (XDS Astana Team), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Victor Vercouillie (Flanders Baloise), Timo Roosen (Picnic PostNL) e Sean Flynn (Picnic PostNL).12.23 170 km al traguardo.12.21 Nelle prime posizioni delc’è la Groupama-FDJ.12.18 Foratura per Tim Van Dijke (Red Bull – BORA – Hansgrohe).12.15 In testa fa il ritmo la UAE Emirates – XRG.12.13 Una ventina di chilometri dal passaggio sul tratto in pavé di Doorn.