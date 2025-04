Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: Ganna all’attacco, gruppo a 1? 15?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2014.51 Mancano circa 5 chilometri al prossimo passaggio sull’Oude Kwaremont. Ci avviciniamo al momento decisivo di questa corsa.14.50 Si alza sui pedali Nils Politt. Il tedesco è a tutta ed aumenta l’andatura.14.49 Risalgono posizioni l’Alpecin Deceuninck con Mathieu Van der Poel in coda. Pogacar prende la ruota dell’olandese14.47 Morgado è a tutta e ciondola sulla propria bicicletta. Pogacar leggermente più indietro imita il compagno e se la ride con dei corridori della Lidl Trek14.46 Pogacar attaccherà già al prossimo passaggio sull’Oude Kwaremont? Lo sloveno ha pochi corridori a disposizione e potrebbe decidere di muoversi in prima persona già a 50 chilometri dall’arrivo,14.44 Ricordiamo i nomi dei 13 corridori in testa alla corsa: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Tiesj Benoot (Team Visma Lease a bike), Daan Hoole (Lidl Trek), Vito Braet (Intermaché – Wanty), Stefan Kung (Groupama FDJ), Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team), Connor Swift e Filippo(Ineos Grenadiers), Sean Flynn (Team Picnic PostNL), Rory Townsend (Q 36.