Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: fermento nel gruppo, attacca Filippo Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2014.01 Attacco di!! L’azzurro della Ineos Granadiers ha preso qualche secondo di vantaggio suled è rientrato sul terzetto composto da Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Daan Hoole (Lidl Trek) e Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck)14.00 100 km al traguardo.13.59 Cambia bici Biniam Girmay (Intermaché – Wanty).13.58 Davanti Vercouillie e Roosen hanno perso definitivamente contatto.13.55 Ballerini, Braet, Benoot e Kueng viaggiano con 40? sul, nel mezzo c’è il terzetto composto da Trentin, Hermans e Daan Hoole (Lidl-Trek).13.54 In questo momento Pogacar è solo. Lo sloveno quest’oggi dovrà fare affidamento quasi esclusivamente sulle sue forze: ben tre gli uomini acciaccati dalle cadute in casa UAE, son tanti.