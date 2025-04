LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | Verstappen precede le McLaren Antonelli esaltante Ferrari inesistente

DIRETTA LIVE

L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

8.33 Rispetto alle qualifiche di ieri, se guardiamo ai primi 10, l'unica differenza è che Hamilton ha superato Hadjar. Non si può dire che sia stata una gara divertente.

8.32 L'ordine d'arrivo della gara:

1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 Lando Norris McLaren +1.423
3 Oscar Piastri McLaren +2.129
4 Charles Leclerc Ferrari +16.097
5 George Russell Mercedes +17.362
6 Kimi Antonelli Mercedes +18.671
7 Lewis Hamilton Ferrari +29.182
8 Isack Hadjar Racing Bulls +37.134
9 Alexander Albon Williams +40.367
10 Oliver Bearman Haas F1 Team +54.529
11 Fernando Alonso Aston Martin +57.333
12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +58.401
13 Pierre Gasly Alpine +62.122
14 Carlos Sainz Williams +74.129
15 Jack Doohan Alpine +81.

