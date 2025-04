LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | Verstappen Norris e Piastri racchiusi in 2 secondi!

DIRETTA LIVE43° giro/53 Passo ancora più lento per Leclerc, che perde 4-5 decimi dai primi tre in questa fase. La Ferrari non sembra brillante nella gestione delle gomme.43° giro/53 Piastri a 4 decimi da Norris. Attaccherà il compagno di squadra?42° giro/53 Verstappen mantiene sempre un margine di sicurezza di 1.5 su Norris.42° giro/53 Come previsto, non succede nulla tra i piloti McLaren. 7 decimi tra Norris e Piastri.41° giro/53 In tutto questo, la Ferrari fa da spettatrice. Leclerc a 8.5 da Piastri, ma ha 3.2 su Russell. Hamilton settimo a 3 secondi da un ottimo Antonelli.40° giro/53 Sinceramente non ci aspettiamo un ordine di scuderia tra Norris e Piastri, anche se sono separati da appena mezzo secondo.40° giro/53 Verstappen, Norris e Piastri sono racchiusi in 2 secondi.

