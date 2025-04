LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | Antonelli al comando ma deve ancora fermarsi

DIRETTA LIVE31° giro/53 Verstappen stava per sorpassare Hamilton, quando l’inglese è rientrato ai box per il pit-stop. Monta gomme medie.30° giro/53 Verstappen si porta a 1.0 da Hamilton, ma alle sue spalle c’è Norris a 1.7.30° giro/53 Antonelli mantiene 4.4 su Hamilton: entrambi stanno aspettando una eventuale Safety Car che potrebbe cambiare tutto.29° giro/53 Antonelli è davvero un bel pilota. Se in futuro avrà la macchina giusta, potrà lottare per il Mondiale. E si dice che la Mercedes sia in vantaggio sulla concorrenza in vista della rivoluzione regolamentare prevista per il 2026.28° giro/53 Il video dell’episodio ai box tra Verstappen e Norris.Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic. Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Antonelli al comando, ma deve ancora fermarsi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31° giro/53 Verstappen stava per sorpassare Hamilton, quando l’inglese è rientrato ai box per il pit-stop. Monta gomme medie.30° giro/53 Verstappen si porta a 1.0 da Hamilton, ma alle sue spalle c’è Norris a 1.7.30° giro/53mantiene 4.4 su Hamilton: entrambi stanno aspettando una eventuale Safety Car che potrebbe cambiare tutto.29° giro/53è davvero un bel pilota. Se in futuro avrà la macchina giusta, potrà lottare per il Mondiale. E si dice che la Mercedes sia in vantaggio sulla concorrenza in vista della rivoluzione regolamentare prevista per il 2026.28° giro/53 Il video dell’episodio ai box tra Verstappen e Norris.Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.

