Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: dalle 16.00 la finalissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-BAEZ13.0015:48 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due con i precedenti giocati ambedue in quel di Parigi nel 2024. In entrambe le occasioni, la prima al Roland Garros, la seconda sul veloce indoor di Bercy, si impose il neerlandese senza concedere set.15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della finale dell’ATP 250 ditra Lucianoe l’olandese Tallon. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due tennisti.Buongiorno e benvenuti nellatestuale delladell’ATP 250 ditra Lucianoe l’olandese Tallon. Terzo confronto diretto tra i due con i precedenti giocati ambedue in quel di Parigi nel 2024.