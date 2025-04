Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 7-6, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.0040-0 Costruzione del punto impeccabile del tennista di Haarlem.30-0 Prima vincente dell’olandese.15-0 Ottavo ACE della testa di serie numero uno.1-0 Game. Fuori misura la risposta di rovescio del neerlandese.40-30 Gran recupero di dritto di.40-15 Scappa via il passante di dritto dell’olandese.30-15 Servizio vincente.15-15 ACE di seconda dell’italo-argentino.0-15 Luciano colpisce in ritardo il dritto in uscita dal servizio.SECONDO SET7-6 (3)SET! Servizio e dritto! Dopo 53 minutiilparziale.6-3 TRE SET POINT! Doppio fallo!5-3. Prima vincente del neerlandese.5-2. Prima vincente a 215 km/h dell’italo-argentino.