Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 7-6 6-5, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’olandese serve per restare in partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.0040-0 Non passa la risposta di Luciano.30-0 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro.15-0 Gran dritto lungolinea vincente in contropiede del neerlandese.6-5 Game. Decolla la risposta di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel match.AD-40 Prima vincente provvidenziale di.40-40 Non passa il rovescio incrociato del. Parità.30-40 Palla break. Si ferma sul nastro la smorzata di dritto di Luciano.30-30 ACE numero due dell’azzurro.15-30 Perfetta la volèe di dritto in contropiede di.15-15 Rovescio in back corto insidiosissimo di.0-15 Passante vincente con il dritto incrociato del tennista di Haarlem.