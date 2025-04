Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 7-6 5-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’olandese serve per restare in partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.005-4 Game. Splendido dritto incrociato stretto dell’azzurro, che spedisce l’avversario a servire perindopo il cambio di campo.40-15 Di un soffio larga l’accelerazione con il rovescio lungolinea del.30-15 Di poco in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Luciano.30-0 Passante di rovescio vincente in avanzamento dell’italo-argentino.15-0 Con attenzionepiazza il recupero di dritto vincente sulla non perfetta smorzata dell’avversario.4-4 Game. Scambio prolungato chiuso dalla stecca di dritto dell’azzurro, che torna ora alla battuta.40-30 Cattivo rimbalzo che tradisce nuovamente.30-30 Demi-volèe smorzata incrociata stretta miracolosa del neerlandese.