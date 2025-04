Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 7-6 3-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: fasi cruciali del secondo set

DI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.0030-0 Servizio e dritto a bersaglio per.15-0 Servizio, dritto e stop volley a segno per l'olandese.3-2 Game. Servizio e morbido tocco a campo aperto siglato dall'italo-argentino.40-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio dell'azzurro.30-15 Altro regalo di, che spedisce out un comodo dritto in avanzamento.15-15 Scappa via il rovescio tagliato dell'olandese.0-15 Luciano non chiude la volèe di rovescio subendo il successivo passante di rovescio dell'avversario.2-2 Game. Decolla la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-30 Prima esterna ben piazzata dalla testa di serie numero uno.30-30 Serve and volley sulla seconda vincente dell'olandese.