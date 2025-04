Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 5-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-BAEZ DALLE 13.005-4 BREAK! Se ne va la volèe di rovescio dell’olandese! Dopo il cambio di camposervirà per il set.40-AD Palla break. Prima la splendida difesa, poi l’attacco e la volèe a campo aperto di Luciano.40-40 Quarto doppio fallo.AD-40 Settimo ACE della testa di serie numero uno.40-40 Altroand volley del neerlandese, che stavolta pasticcia.AD-40and volley ben giocato da.40-40 Ottima contro smorzata di rovescio del. Parità.40-30 ACE numero 6 dell’olandese.30-30 Servizio e dritto a segno per il tennista di Haarlem.15-30 Il nastro respinge la volèe di rovescio dell’olandese.15-15 Terzo doppio fallo di.15-0 Servizio, dritto e smash a bersaglio per il neerlandese.