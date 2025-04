Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-3 spartiacque per la serie

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09: Le ragazze di Bernardi hanno sfoderato una prova convincente in ogni fondamentale, annullando la potenza offensiva delle campionesse d’Italia e dominando la partita per lunghi tratti.15.06: Oggi al PalaVerde andrà in scena la sfida tra, che torna in equilibrio sull’1-1 dopo la brillante prestazione delle piemontesi in2.15.03: Le semifinali dei playoff diA1arrivano al momento decisivo con3, dopo due partite già ricche di colpi di scena.ha riaperto completamente labattendocon un netto 3-0 al PalaIgor e dunque lasi trova sull’1-1.15.00: Buongiorno e benvenuti alladi3 della semifinale playoff diA1tra Prosecco Doc Imocoe Igor Gorgonzola